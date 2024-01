/ZOOM/ Lorenzo MENOUD "CE QUE PEUT LA FICTION. ENTRE TRANSITIVITE ET INTRANSITIVITE" article théorique sur les problèmes littéraires et philosophiques liés à la "fiction" Jean-Pierre BOBILLOT "Arrêtons donc de falsifier..." article critique et polémique à propos de diverses entreprises de falsification historique et plus particulièrement de Rimbaud vu par M. Pleynet. ..